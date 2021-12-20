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Штамм «омикрон» распространяется по миру

«Омикрон» отменил крупнейший экономический форум в мире

20 дек 2021, 15:03
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Всемирный экономический форум, который ежегодно проходит в Давосе (Швейцария), на этот раз отложен из-за стремительного роста заражений новым штаммом коронавируса «омикрон».

По плану форум должен был состояться в январе 2022 года, сообщает SkyNews со ссылкой на сообщения организаторов делегатам.

Всемирный экономический форум в Давосе ежегодно проходит в конце января. В нем принимают участие элита мировой политики и бизнеса. В 2020 году из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 форум состоялся в онлайн-формате.

Штамм «омикрон» был обнаружен в ноябре в Южной Африке. Известно, что у других распространенных штаммов коронавируса он отличается высокой заразностью.


Напомним, «омикрон» уже стал доминирующим вариантом коронавируса в Великобритании — на него приходится около 60% новых случаев этого заболевания.

Источник: SkyNews


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