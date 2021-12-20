«Омікрон» скасував найбільший економічний форум у світі

Штам «омікрон» поширюється світом

https://racurs.ua/ua/n164678-omikron-skasuvav-naybilshyy-ekonomichnyy-forum-u-sviti.html

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Всесвітній економічний форум, який щороку відбувається у Давосі (Швейцарія), цього разу відкладено через стрімке зростання кількості заражень новим штамом коронавірусу «омікрон».

За планом, форум мав відбутися у січні 2022 року, повідомляє SkyNews з посиланням на повідомлення організаторів делегатам.

Всесвітній економічний форум у Давосі щороку відбувається наприкінці січня. У ньому беруть участь еліта світової політики та бізнесу. У 2020 році, через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, форум відбувся в онлайн-форматі.

Штам «омікрон» був виявлений у листопаді в Південній Африці. Відомо, що він інших поширених штамів коронавірусу він відрізняється високою заразністю.

Нагадаємо, «омікрон» вже став домінуючим варіантом коронавірусу у Великій Британії — на нього припадають близько 60% нових випадків цього захворювання.

Джерело: SkyNews