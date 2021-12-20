Захист визнав перебування курської бригади на Донбасі. Фото: РІА Новости

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Нідерландський суд відновив засідання у справі про катастрофу MH17.

У понеділок, 20 грудня, захист обвинуваченого визнав, що військовослужбовці з 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації в липні 2014 року перебували на Донбасі й воювали проти України. І вимагав долучити його нібито виправдувальні свідчення. Про це повідомляє видання nu.nl.

На засіданні суду сьогодні пролунали обвинувачення, а адвокати обвинуваченого росіянина Олега Пулатова вимагали, щоб до справи були долучені покази свідка S45. Цей свідок входив до складу курської бригади й перебував на Донбасі в липні 2014 року. У своїх свідченнях він заявляв, що ракета «Бук» нібито не могла збити «Боїнг», але пізніше відмовився від своїх слів.

Служителі Феміди дійшли висновку, що прокуратура була вправі не включати ці покази до матеріалів справи, і відмовили адвокатам.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, 20 грудня у Нідерландах розпочалося чергове засідання суду у справі МН17. Прокуратура повинна була представити обвинувальний акт. Судові засідання заплановані 21 та 22 грудня.

Джерело: nu. nl