Наскільки ефективним є бустер проти «Омікрону», розповіли в Moderna

https://racurs.ua/ua/n164676-naskilky-efektyvnym-ie-buster-proty-omikronu-rozpovily-v-moderna.html

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Вакцинація від коронавірусу третьою дозою буде ефективною проти нового штаму «Омікрон».

Бустерна доза в 55 мікрограмів у 37 разів підвищує рівень антитіл. Про це повідомила прес-служба компанії Moderna.

Щобільше, компанія досліджувала також бустерну дозу вакцини в розмірі 100 мікрограмів. Її дія викликає 83-кратне збільшення антитіл.

Третє щеплення є безпечним і добре переноситься — частота й характер побічних ефектів через тиждень після отримання порівняні з побічними діями, що спостерігаються після введення початкової двокомпонентної вакцини.

Враховуючи силу мРНК-1273 і швидкість поширення варіанту «Омікрон», бустер мРНК-1273 становитиме першу лінію захисту від компанії Moderna проти «Омікрону», — повідомляють у компанії.

У Moderna заявили, що продовжать розробляти повноцінну вакцину проти штаму «Омікрон». Клінічні випробування такої вакцини, як очікується, почнуться в початку 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що втрата апетиту може бути одним із симптомів інфікування новим штамом коронавірусу SARS-CoV—2 — «Омікроном».