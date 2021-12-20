Лукашенко перекидає мігрантів до кордонів Латвії

Олександр Лукашенко, фото: UDF

https://racurs.ua/ua/n164675-lukashenko-perekydaie-migrantiv-do-kordoniv-latviyi.html

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Латвія стала основною ціллю гібридної атаки з використанням нелегальних мігрантів, яку здійснює проти країн Євросоюзу режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявив держсекретар Міністерства внутрішніх справ Латвії Дмитро Трофімов, повідомляє видання Delfi.

Чиновник наголошує, на латвійсько-білоруському кордоні спостерігається зростання кількості нелегальних мігрантів. За його словами, минулого тижня щодня затримували десятки людей, які намагалися прорватися до Латвії (в окремі дні ця кількість доходила до 80 порушників). Наприкінці тижня ситуація була аналогічною.

За словами Трофімова, в Білорусі відбувається організоване переміщення мігрантів, оскільки інакше неможливо пояснити таке швидке перекидання людей у різні місця на кордоні.

Він додав, що влада країни ухвалила рішення додатково до вже збудованих 37 км тимчасового паркану на кордоні встановити ще 22,8 км. Паралельно також здійснюється спорудження постійної прикордонної інфраструктури.

З початку літа режим Лукашенка доставляє нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. У зв’язку з цим усі ці три країни запровадили режим надзвичайного стану. Крім того, у листопаді в Міноборони Литви заявили, що РФ може використати міграційну кризу на кордоні Білорусі та Євросоюзу як прикриття своїх активних дій, спрямованих проти України.

Джерело: Delfi