Лукашенко перебрасывает мигрантов к границам Латвии

Александр Лукашенко, фото: UDF

https://racurs.ua/n164675-lukashenko-oprokidyvaet-migrantov-k-granicam-latvii.html

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Латвия стала основной целью гибридной атаки с использованием нелегальных мигрантов, которую осуществляет против стран Евросоюза режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил госсекретарь Министерства внутренних дел Латвии Дмитрий Трофимов, сообщает издание Delfi.

Чиновник отмечает, что на латвийско-белорусской границе наблюдается рост количества нелегальных мигрантов. По его словам, на прошлой неделе ежедневно задерживали десятки человек, пытавшихся прорваться в Латвию (в отдельные дни это количество доходило до 80 нарушителей). В конце недели ситуация была аналогичной.

По словам Трофимова, в Беларуси происходит организованное перемещение мигрантов, поскольку иначе невозможно объяснить столь скорое перебрасывание людей в разные места на границе.

Он добавил, что власти страны приняли решение дополнительно к уже построенным 37 км временного забора на границе установить еще 22,8 км. Параллельно осуществляется сооружение постоянной пограничной инфраструктуры.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. В связи с этим все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Кроме того, в ноябре Минобороны Литвы заявили, что РФ может использовать миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза в качестве прикрытия своих активных действий, направленных против Украины.

Источник: Delfi