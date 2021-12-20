Широко практикуется — в СН рассказали о дистанционном голосовании в Европе

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Дистанционное голосование членов парламента — не новость для европейских стран. Нардеп от партии «Слуга народа» Ольга Совгиря заявила, что такой режим работы уже широко практикуется в странах Европы.

В Украине активизировалась дискуссия по поводу целесообразности введения дистанционного голосования в Верховной Раде. В частности, законопроект, предусматривающий возможность дистанционного голосования для народных депутатов, пообещал зарегистрировать после Нового года спикер ВР Руслан Стефанчук. Он 19 декабря рассказал об этом в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер».

Совгиря в своем ТГ-канале написала, что в Польше в условиях чрезвычайного и военного положения, пандемии или стихийного бедствия глава парламента может принять решение о его работе с применением электронной связи после консультаций с представителями фракций.

В парламенте Испании обеспечено дистанционное голосование и уже есть практика принятия законов при дистанционном участии парламентариев.

В Румынии парламент также ввел возможность дистанционного голосования: предполагается, что решение о проведении заседаний будет приниматься постоянным бюро (президиумом) палаты парламента после консультаций с лидерами фракций.

В Европарламенте предусмотрена возможность «гибридной» работы — при которой парламентарии могут участвовать в заседаниях и дистанционно, и лично.

В Бельгии при определенных условиях парламентарий может участвовать в заседаниях парламента дистанционно — и голосовать с помощью электронных средств или даже и через е-mail.

В Хорватии парламент принимал решение об участии в работе комитетов и заседаниях дистанционно — с помощью специализированного программного обеспечения.

В Латвии предусмотрена возможность дистанционной работы парламента — для этого разработали специальное программное обеспечение «Э-Сейм», с помощью которого парламентарии могут как обсуждать вопросы повестки дня, так и голосовать.

Еще 20 марта 2020 года Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект № 3250 «Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и заседаний комитетов Верховной Рады Украины в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19) «.

Документ определял основания и порядок проведения пленарных заседаний парламента и комитетов в режиме видеоконференции в течение двух месяцев. Однако 1 сентября того же года проект закона был снят с рассмотрения.

В декабре 2021 года спикер вернулся к идее внедрения дистанционного голосования в парламенте. Спикер обосновывает необходимость наличия такой системы тем, что Верховной Раде нужен предохранитель в случае возникновения непредсказуемой ситуации. В частности, речь идет об обострении ситуации с COVID-19 или возможной вооруженной агрессии, в связи с чем народные депутаты не смогут собраться в парламенте для принятия решений.