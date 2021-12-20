Ученые предложили идеи для замедления пандемии штамма «Омикрон». Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n164673-omicron-ne-ostanovit-uchenye-predlojili-idei-dlya-zamedleniya-pandemii.html

Ракурс

«Омикрон», новый вариант коронавируса, может инфицировать сотни тысяч человек ежедневно. В Германии не готовы противостоять новому штамму.

Ученые считают, что уже в середине января «Омикрон» станет доминирующим вариантом в Германии. Этот вариант полностью вытеснит «Дельту», и тогда число новых заражений начнет стремительно расти, возможно, по несколько сот тысяч в день. Об этом заявил профессор и иммунолог Кристоф Нойман-Хефелин из университетской клиники Фрейбурга, передает DW.

А профессор физики в Берлинском университете имени Гумбольдта Дирк Брокман отметил, что согласно исследованиям британцев, число заражений за сутки может достигать от 400 до 700 тыс. новых случаев заражения «Омикроном» на сутки. По его словам, распространение нового штамма необходимо максимально замедлить. Именно поэтому рекомендовал властям значительно уменьшить мобильность населения и социальные контакты, как во время первой волны пандемии. Предлагается ввести очень серьезные ограничения.

Глава Института медицинской вирусологии при Университетской клинике Франкфурта-на-Майне Сандра Цизек считает ошибкой намерение немецких властей отменить обязательное тестирование на коронавирус трижды привитых, так как бустерная доза не спасает от заражения.

Кроме того, ученые считают, что системе здравоохранения может грозить крах, потому что она не сможет выдержать нагрузки. При предполагаемой госпитализации от 3 тыс. до 5 тыс. пациентов в сутки все мощности должны быть задействованы для оказания им помощи. При этом немецкие больницы уже сейчас работают на пределе возможностей и не смогут принять так много пациентов. Поэтому не исключено, что начнут заражаться и медики.

Напомним, новый штамм коронавируса «Омикрон» 18 декабря официально обнаружили в Украине. Лицо, которое оказалось инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов.

Источник: DW