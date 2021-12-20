Продажа "тысячи". Скриншот: OLX

https://racurs.ua/n164672-ukraincy-monetiziruut-tysyachu-zelenskogo-v-seti-pishut-o-pokupke-piva.html

Ракурс

«Тысяча Зеленского» тратится украинцами не только на книги и путешествия. Упорные «предприниматели» уже начали продавать выплату за вакцинацию за наличные деньги.

При этом саму «тысячу» оценивают дешевле — в несколько сотен. Соответствующие предложения уже появляются в соцсетях.

Например, на платформе OLX Илья из Черновцов продает свою выплату за 600 грн. А Александр из Киева продает выплату за 450 грн. Как именно будет произведена продажа, она не уточняется. В Харькове предлагают обменять выплату на 200 грн.

Пользователь TikTok instadvokat рассказал о схеме покупки пива на «тысячу Зеленского за вакцинацию».

Человек зашел в кинотеатр и со своей карты «єПідтримка» за 60 грн купил себе две банки отличного украинского пива. И для этого необязательно смотреть фильм — вы можете просто зайти на бар, купить пива и выйти, — раскрыл суть схемы он.

В комментариях проверили «схему». Пользователи пишут, что из-за другого кода МСС (код вида торговой точки) невозможно купить не только алкоголь, но и попкорн.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации, связанные с выплатой «тысячи Зеленского». Он напомнил, что обналичить выплату невозможно. А получить ее можно исключительно в применении «Дія».

Напомним, ранее мы сообщали, что «тысяча Зеленского» официально запустилась в Украине. Стало известно, на что украинцы чаще всего тратят средства по программе «єПідтримка», которая предусматривает выплату по тысяче гривен вакцинированным.