На что украинцы тратят «тысячу Зеленского», рассказали в Минцифры

Тысяча Зеленского. Фото: УП

https://racurs.ua/n164639-na-chto-ukraincy-tratyat-tysyachu-zelenskogo-rasskazali-v-mincifry.html

Ракурс

«Тысяча Зеленского» официально запустилась в Украине. Стало известно, на что украинцы чаще всего тратят средства по программе «Е-Поддержка», которая предусматривает выплату по тысяче гривен вакцинированным.

Сообщается, что большинство граждан потратили эти средства преимущественно на книги и кинотеатры. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канал.

По его словам, услугой программы «Е-Поддержка» воспользовались уже более 3 млн украинцев и большинство из них уже получили деньги. Федоров отметил, что первыми начали выплачивать деньги «Монобанк», «Альфа-банк» и «А-банк», клиенты других банков, которые присоединились к проекту, получат деньги в течение 10 дней.

По количеству потраченных денег лидерами являются:

книги;

кинотеатры (показатель практически такой же как и книг);

железнодорожный транспорт.

Также министр цифровой трансформации напомнил, что «предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют».

Напомним, ранее мы сообщали, что «тысяча Зеленского», которую начали выплачивать украинцам, привела к сбоям в книжных интернет-магазинах.