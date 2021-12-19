У США есть месяц «окна» для предотвращения вторжения в Украину

https://racurs.ua/n164638-u-ssha-est-mesyac-okna-dlya-predotvrascheniya-vtorjeniya-v-ukrainu.html

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Вторжения России в Украину опасаются в США. Там заявили, что имеют около четырех недель, чтобы предотвратить новую атаку РФ.

Высокопоставленные чиновники президента США Джо Байдена заявили, что последствия для России будут выходить за рамки всего, с чем столкнулась Россия после захвата части украинской территории в 2014 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Также они рассказали, что сейчас обмен разведданными с Украиной гораздо активнее, чем в 2014 году, поскольку украинское правительство сейчас является «надежным партнером».

Бывший помощник Госсекретаря США Том Малиновский отметил, что сейчас ситуация существенно отличается от 2014 года.

То, к чему потенциально готовится Путин, требует действий, которые будут гораздо заметнее, чем-то, что мы видели в 2014 году. Силы, которые он накапливает, — это те силы, которые вы накопили бы, если бы готовились к тотальному наземному вторжению в страну, чего не произошло в 2014 году с российскими маленькими зелеными человечками, — сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину может состояться уже этой зимой, однако Вооруженные силы подготовились к такому сценарию.