США мають місяць «вікна» для запобігання вторгненню РФ в Україну

https://racurs.ua/ua/n164638-ssha-maut-misyac-vikna-dlya-zapobigannya-vtorgnennu-rf-v-ukrayinu.html

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Вторгнення Росії в Україну побоюються в США. Там заявили, що мають близько чотирьох тижнів, щоби запобігти новій атаці РФ.

Високопосадовці президента США Джо Байдена заявили, що наслідки для РФ виходитимуть за рамки всього, з чим зіткнулася Росія після захоплення частини української території у 2014 році. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Також вони розповіли, що зараз обмін розвідданими з Україною про планування Росії набагато активніший, ніж у 2014 році, оскільки український уряд зараз є «надійнішим партнером».

Колишній помічник Держсекретаря США Том Малиновський зазначив, що зараз ситуація суттєво відрізняється від 2014 року.

Те, до чого потенційно готується Путін, вимагає дій, які будуть набагато помітнішими, ніж те, що ми бачили у 2014 році. Сили, які він накопичує, — це саме ті сили, які ви накопичили б, якби готувалися до тотального наземного вторгнення до країни, чого не сталося у 2014 році з російськими маленькими зеленими чоловічками, — сказав він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну може відбутися вже цієї зими, однак Збройні сили підготувалися до такого сценарію.

Джерело: CNN