ДТП. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n164637-deputat-na-smert-zbyv-velosypedysta-i-namagavsya-vtekty-na-chernigivschyni-foto.html

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ДТП на Чернігівщині забрала життя велосипедиста. У Бахмачі депутат Чернігівської міськради Віктор Міщук збив велосипедиста і намагався втекти.

Трагедія трапилася 18 грудня, о 20.00. Про це повідомляє прес-служба поліції у Чернігівській області.

Повідомляється, що депутат намагався втекти з місця події, але не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет. Натомість велосипедист помер від ушкоджень дорогою до лікарні.

54-річного водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

За інформацією «Суспільного», затриманий — депутат міськради від фракції «Рідний дім» Віктор Міщук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, на момент скоєння смертельної ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові 26 жовтня 2021 року рухався швидкістю в 180 км/год.