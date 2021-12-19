Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ДТП. Фото: Нацполіція

Депутат на смерть збив велосипедиста і намагався втекти на Чернігівщині (ФОТО)

19 гру 2021, 18:02
999

ДТП на Чернігівщині забрала життя велосипедиста. У Бахмачі депутат Чернігівської міськради Віктор Міщук збив велосипедиста і намагався втекти.

Трагедія трапилася 18 грудня, о 20.00. Про це повідомляє прес-служба поліції у Чернігівській області.

ДТП. Фото: Нацполіція

Повідомляється, що депутат намагався втекти з місця події, але не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет. Натомість велосипедист помер від ушкоджень дорогою до лікарні.

ДТП. Фото: Нацполіція

54-річного водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

ДТП. Фото: Нацполіція


За інформацією «Суспільного», затриманий — депутат міськради від фракції «Рідний дім» Віктор Міщук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, на момент скоєння смертельної ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові 26 жовтня 2021 року рухався швидкістю в 180 км/год.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів