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Ракурс
Омікрон. Фото: istock

«Омікрон» вже домінує в європейській країні

19 гру 2021, 17:33
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Штам «Омікрон» став домінуючим у Великій Британії. Міністр охорони здоров’я Британії Саджид Джавід заявив, що близько 60% нових випадків коронавірусу пов’язані зі штамом «Омікрон».

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра, через поширення штаму «Омікрон» ситуація з коронавірусом дуже швидко змінюється. Не виключено, що Британія може знову посилити карантинні обмеження напередодні Різдва.

Станом на п’ятницю в Британії було зафіксовано 25 тис. випадків штаму «Омікрон», що на 10 тис. випадків більше, ніж було минулої доби. А загальна кількість нових випадків коронавірусу ледь не щодня встановлює нові рекорди.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у Великій Британії може обернутися масштабною хвилею епідемії через новий штам «Омікрон». Британські аналітики закликають ввести жорсткіші карантинні обмеження.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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