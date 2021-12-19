Сніг в Антарктиді. Фото: Facebook

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Ракурс

«Академік Вернадський», українська станція в Антарктиді, потерпіла від рекордних опадів.

Критичний рівень снігу за останні 20 років розгрібають полярники — він складає 2,75 метра. Про це повідомляє прес-служба станції.

До свята Миколая наші полярники отримали незвичний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції «Академік Вернадський» становить аж… 2,75 м: це найбільше значення за останні 20 років! На графіку видно, що попередній рекорд був 2016-го і становив 2,65 м, тобто на 10 см менше, — заявили в прес-службі.

Там додали, що наразі в Антарктиді літо, а полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль. Натомість постійні жителі — пінгвіни й пінгвінята — не постраждали. Вони купаються в снігу та отримують задоволення від снігових «ванн».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перші тюленята народилися біля станції «Академік Вернадський» на Аргентинських островах, де триває сезон розмноження тюленів Ведделла. Національний антарктичний науковий центр повідомив про народження трьох тюленят: двох самиць та самця. Вижило двоє малюків.