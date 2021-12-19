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Ракурс
Снег в Антарктиде. Фото: Facebook

Рекордный снег засыпал «Академика Верданского» — как реагируют пингвины (ФОТО)

19 дек 2021, 16:18
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«Академик Вернадский», украинская станция в Антарктиде, пострадала от рекордных осадков.

Критический уровень снега за последние 20 лет разгребают полярники — он составляет 2,75 метра. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Снег в Антарктиде. Фото: Facebook

К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции «Академик Вернадский» составляет… 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет! На графике видно, что предыдущий рекорд был в 2016 году и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше, — заявили в пресс-службе.

Снег в Антарктиде. Фото: FacebookТам добавили, что в Антарктиде лето, а полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд. Постоянные жители — пингвины и пингвинята — не пострадали. Они купаются в снегу и получают удовольствие от снежных «ванн».

Снег в Антарктиде. Фото: Facebook


Снег в Антарктиде. Фото: Facebook

Снег в Антарктиде. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что первые тюленята родились на станции «Академик Вернадский» на Аргентинских островах, где длится сезон размножения тюленей Ведделла. Национальный антарктический научный центр сообщил о рождении трех тюленят: двух самок и самца. Выжили двое малышей.

Источник: Ракурс


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