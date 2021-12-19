Снег в Антарктиде. Фото: Facebook

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Ракурс

«Академик Вернадский», украинская станция в Антарктиде, пострадала от рекордных осадков.

Критический уровень снега за последние 20 лет разгребают полярники — он составляет 2,75 метра. Об этом сообщает пресс-служба станции.

К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции «Академик Вернадский» составляет… 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет! На графике видно, что предыдущий рекорд был в 2016 году и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше, — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что в Антарктиде лето, а полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд. Постоянные жители — пингвины и пингвинята — не пострадали. Они купаются в снегу и получают удовольствие от снежных «ванн».

Напомним, ранее мы сообщали, что первые тюленята родились на станции «Академик Вернадский» на Аргентинских островах, где длится сезон размножения тюленей Ведделла. Национальный антарктический научный центр сообщил о рождении трех тюленят: двух самок и самца. Выжили двое малышей.