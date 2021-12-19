Тищенко. Фото: istock

https://racurs.ua/n164634-mitboly-vmesto-kotlet-tischenko-pridumal-molodejnoe-nazvanie-bludu-video.html

Ракурс

Николай Тищенко, нардеп от фракции «Слуга народа», предложил новое «трендовое» название для традиционных украинских котлет.

По его мнению, на украинском лучше называть котлеты «митболами». Такое заявление народный избранник сделал в эфире «НАШ».

Нардеп пригласил журналистов на каток возле Офиса президента и предложил попробовать блюда, которые готовил. Один из журналистов спросил, не предлагают ли на территории новогоднего городка котлеты.

Тогда 49-летний Тищенко заявил, что традиционную котлету по-киевски следует называть «митболом». Кроме того, он назвал себя молодежью, которая диктует новые тренды.

На украинском языке — это митбол. Это мы вводим новые тренды. Мы молодежь. А молодежь всегда на передовой. И мы должны, как самая искренняя и мощная молодежь, диктовать новые тренды, — сказал нардеп.



Напомним, ранее мы сообщали, что скандальный нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко недавно опозорился из-за незнания цен на продукты в Киеве. Журналисты побывали на киевском Бессарабском рынке, чтобы проверить, насколько реальны цены на продукты, которые озвучил нардеп.

Источник: НАШ