Митболы вместо котлет — Тищенко придумал «молодежное» название блюду (ВИДЕО)https://racurs.ua/n164634-mitboly-vmesto-kotlet-tischenko-pridumal-molodejnoe-nazvanie-bludu-video.htmlРакурс
Николай Тищенко, нардеп от фракции «Слуга народа», предложил новое «трендовое» название для традиционных украинских котлет.
По его мнению, на украинском лучше называть котлеты «митболами». Такое заявление народный избранник сделал в эфире «НАШ».
Нардеп пригласил журналистов на каток возле Офиса президента и предложил попробовать блюда, которые готовил. Один из журналистов спросил, не предлагают ли на территории новогоднего городка котлеты.
Тогда 49-летний Тищенко заявил, что традиционную котлету по-киевски следует называть «митболом». Кроме того, он назвал себя молодежью, которая диктует новые тренды.
На украинском языке — это митбол. Это мы вводим новые тренды. Мы молодежь. А молодежь всегда на передовой. И мы должны, как самая искренняя и мощная молодежь, диктовать новые тренды, — сказал нардеп.
Напомним, ранее мы сообщали, что скандальный нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко недавно опозорился из-за незнания цен на продукты в Киеве. Журналисты побывали на киевском Бессарабском рынке, чтобы проверить, насколько реальны цены на продукты, которые озвучил нардеп.
Источник: НАШ