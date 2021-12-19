Тищенко. Фото:istock

https://racurs.ua/ua/n164634-mitboly-zamist-kotlet-tyschenko-dav-molodijnu-nazvu-tradyciyniy-stravi-video.html

Ракурс

Микола Тищенко, нардеп від фракції «Слуга народу», запропонував нову «трендову» назву для традиційних українських котлет.

На його думку, українською краще називати котлети «мітболами». Таку заяву народний обранець зробив в ефірі «НАШ».

Нардеп запросив журналістів на ковзанку біля Офісу президента й запропонував скуштувати страви, які готував. Один із журналістів запитав, чи не пропонують на території новорічного містечка котлети.

Тоді 49-річний Тищенко заявив, що традиційну котлету по-київськи варто називати «мітболом». Крім того, він назвав себе «молоддю», яка «диктує нові тренди».

Українською мовою — це мітбол. Це ми вводимо нові тренди. Ми молодь. А молодь завжди на передовій. І ми повинні, як найщиріша й найпотужніша молодь, диктувати нові тренди, — сказав нардеп.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скандальний нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко нещодавно зганьбився через незнання цін на продукти в Києві. Журналісти побували на київському Бессарабському ринку, щоби перевірити, наскільки реальні ціни на продукти, які озвучив нардеп.

Джерело: НАШ