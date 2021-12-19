Опади в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n164633-snigopady-i-morozy-vdaryat-v-ukrayini-karta.html

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Погода в Україні 20 грудня переважатиме похмура та прохолодна, синоптики прогнозують снігопади. На півдні та сході України температура сягатиме +2° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 20 грудня буде похмурою, йтиме незначний сніг. Вночі температура повітря впаде до −2°, а вдень повітря прогріється до 0°.

Погода в Харкові буде по-справжньому зимовою, вночі очікуються морози та мокрий сніг. Градуси опустяться до −2° вночі й підскочать до +1 тепла вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься похмура, без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 2−4° тепла, а вдень обіцяють 2−4° вище нуля.

Погодні умови у Львові в понеділок будуть сніжними. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −1 до −3° морозу, а вдень обіцяють 0°.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 грудня прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo