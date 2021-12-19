Що можна їсти перед сном – названо п'ять корисних продуктів. Фото: championat

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Що можна їсти перед сном, щоб краще спати, встановили вчені, провівши багато досліджень.

З наукового погляду про п’ять продуктів, які допоможуть заснути та добре виспатися, розповідає «Популярна механіка».

Однак не слід забувати, що переїдання незадовго до відходу до сну може вплинути на якість вашого відпочинку і самопочуття на наступний день. Тому варто вечеряти як мінімум за дві години до сну.

Жирна риба

Результати досліджень свідчать, що вживання жирної риби, наприклад, лосося незадовго до сну може вплинути на якість відпочинку. Жирна риба містить корисні жири, такі як ненасичені жирні кислоти Омега-3. Вони покращують сон у дітей і беруть участь у виробленні серотоніну, який регулює цикл сну та неспання.

Вишня

У низці наукових досліджень розглядався вплив вишні на якість сну. Дані свідчать про те, що вишня покращує сон у людей похилого віку. Це відбувається через вироблення гормону сну мелатоніну. Крім того, ці ягоди також багаті на поживні речовини, зокрема магній, який також може поліпшити ваш сон.

Ківі

Думка вчених щодо користі ківі для сну неоднозначна. В одних роботах наведено докази того, що вживання цього фрукта протягом чотирьох тижнів може покращити засинання, водночас дослідження впливу ківі на людей з безсонням не показали позитивних результатів. Тобто, ймовірно, є додаткові фактори, від яких залежить здатність ківі сприяти кращому засинанню.

Устриці

Існує дослідження, яке підтверджує думку, що устриці сприяють поліпшенню сну. В основному це пов’язано з тим, що ці морепродукти містять цинк, який позитивно впливає на сон.

Тепле молоко

Проведене дослідження показало, що склянка теплого молока перед сном може покращити якість відпочинку. Однак ці висновки були зроблені на основі спостережень за невеликою вибіркою людей, тому деякі фахівці схильні сумніватися в його авторитетності. Однак відомо, що коров’яче молоко може збільшувати рівень мелатоніну, а отже, сприяє кращому сну.

Джерело: «Популярна механіка»