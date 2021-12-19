Что можно есть перед сном – названы пять полезных продуктов. Фото: championat

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Что можно есть перед сном, чтобы лучше спать, установили ученые, проведя много исследований.

С научной точки зрения о пяти продуктах, которые помогут заснуть и хорошо поспать, рассказывает «Популярная механика».

Однако не следует забывать, что переедание незадолго до отхода ко сну может повлиять на качество вашего отдыха и самочувствие на следующий день. Поэтому стоит ужинать как минимум за два часа до сна.

Жирная рыба

Результаты исследований свидетельствуют о том, что употребление жирной рыбы, например, лосося незадолго до сна может повлиять на качество отдыха. Жирная рыба содержит полезные жиры, такие как ненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Они улучшают сон у детей и участвуют в выработке серотонина, который регулирует цикл сна и бодрствования.

Вишня

В ряде научных исследований рассматривалось влияние вишни на качество сна. Данные свидетельствуют о том, что вишня улучшает сон у пожилых людей. Это происходит из-за выработки гормона сна мелатонина. Кроме того, эти ягоды также богаты питательными веществами, в том числе магнием, который также может улучшить ваш сон.

Киви

Мнение ученых относительно пользы киви для сна неоднозначны. В одних работах приведены доказательства того, что употребление этого фрукта в течение четырех недель может улучшить засыпание, в то время как исследования влияния киви на людей с бессонницей не показали впечатляющих результатов. То есть, вероятно, есть дополнительные факторы, от которых зависит «усыпляющая» способность киви.

Устрицы

Существует исследование, подтверждающее мнение, что устрицы способствуют лучшему сну. В основном это связано с тем, что эти морепродукты содержат цинк, который благотворно влияет на сон.

Теплое молоко

Проведенное исследование показало, что стакан теплого молока перед сном может улучшить качество отдыха. Однако эти выводы были сделаны на основе наблюдений за небольшой выборкой людей, поэтому некоторые специалисты склонны сомневаться в его авторитетности. Тем не менее, известно, что коровье молоко может увеличивать уровень мелатонина, а значит, способствует лучшему сну.

Источник: «Популярная механика»