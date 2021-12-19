Распространение «Омикрона» в Британии может обернуться катастрофой. Фото: ua.news

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Ракурс

Коронавирус в Великобритании может обернуться масштабной волной эпидемии из-за нового штамма «Омикрон».

Британские аналитики призывают ввести более жесткие карантинные ограничения. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ученые представили моделирование, показавшее, что уже через месяц Великобритания с населением 67,2 млн может регистрировать от 600 тыс. до 2 млн больных COVID-19 ежедневно.

При таком сценарии в больнице может ежедневно попадать 3−10 тыс. больных. По прогнозу экспертов, ежедневно от осложнений коронавируса могут умирать до 6 тыс. британцев.

Аналитики подчеркнули, что ограничения нужны уже сейчас, а откладывание этого шага к началу 2022 года существенно снизит эффект от них и не поможет уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Предварительно в Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за всплеска заболеваемости, который вызвал штамм «Омикрон».

26 ноября ученые-вирусологи заявили о распространении в Южной Африке нового штамма COVID-19 — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное обсуждение и обозначила штамм B.1.1.529 как вызывающий опасения.

Это максимальная степень опасности: такие варианты несут изменения, которые могут способствовать большей заразности или более тяжелому течению болезни.

«Омикрон» имеет огромное число мутаций в белках, гораздо большее, чем все предыдущие штаммы, в том числе «Дельта». В одном только гене S-белка обнаружено 32 мутации. Некоторые из них уже известны вирусологам по ранее исследованным штаммам, однако новые комбинации вызывают опасения.

Исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды. Новый штамм мог впервые возникнуть у человека, инфицированного обоими патогенами. Ученые предположили, что «Омикрон» может легко передаваться, вызывая только легкое или бессимптомное заболевание.

Напомним, недавно в Британии зарегистрировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон». Это первый в мире подтвержденный летальный случай от нового варианта.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что «Омикроном» заболели около 40% всех новых инфицированных в Лондоне, а первые случаи нового штамма обнаружили в Великобритании 27 ноября. Чиновник подчеркнул, что число случаев заражения новым штаммом удваивается каждые два-три дня.

Источник:The Guardian