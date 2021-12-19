Российскую актрису, посещавшую Крым, выгнали из Украины. Фото: Слово и дело

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Ракурс

Российскую актрису, незаконно посещавшую оккупированный Крым, пограничники не впустили в Украину.

Гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы. Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Актриса также получила запрет на въезд в Украину на ближайшие три года. Она вернулась обратным рейсом.

В ГПСУ не называют фамилию актрисы. По данным украинских СМИ, речь идет о Любви Резиной.

«Ракурс» сообщал, что российскую певицу Марию Гусарову (Mary Gu) завернули на украинской границе из-за незаконного посещения аннексированного Россией украинского полуострова Крым.