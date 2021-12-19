Загадочные пустоты в космосе обнаружили ученые. Фото: findmykids.org

https://racurs.ua/n164629-zagadochnye-pustoty-v-kosmose-obnarujili-uchenye-foto-video.html

Ракурс

Космос продолжает интересовать ученых. Астрономы Болонского университета нашли гигантские пустоты в скоплении галактик RBS 797.

Их обнаружили с помощью рентгеновской обсерватории НАSА Chandra. Об этом сообщается в исследовании, опубликованной на сайте arXiv.

Эти загадочные структуры могли быть вызваны активностью сразу двух сверхмассивных черных дыр, находящихся на близком расстоянии друг от друга.

Исследователи провели наблюдения за скоплением галактик RBS 797, расположенных примерно в 3,9 млрд световых лет от Земли. Результаты радионаблюдений выявили два точечных радиоисточника.

Они находятся на расстоянии 250 световых лет друг от друга. Если подтвердится, что они действительно являются черными дырами, то они станут самой близкой парой из обнаруженных до сих пор.

Такие типы полостей ранее наблюдались и в других скоплениях галактик, и астрономы полагают, что они образовались в результате выбросов в виде релятивистских струй по обе стороны от черных дыр.

Напомним, что новую черную дыру отыскали астрономы за пределами нашей галактики. Ее нашли в Магеллановом облаке за 160 тыс. световых лет от Земли.

Источник: arXiv