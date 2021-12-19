Тайфун разбушевался на Филиппинах, погибли 75 человек. Фото: ТСН

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Ракурс

На Филиппинах из-за тайфуна Раи погибли 75 человек и 300 тыс. покинули свои дома. Десять человек числятся пропавшими без вести.

Скорость ветра достигает 195 км в час. В пострадавшие районы власти направляют военных, полицейских, пожарных и сотрудников береговой охраны. Об этом сообщает AFP.

На остров отплыл корабль военно-морских сил Филиппин с гуманитарной помощью. Тайфун повредил линии электропередач, это привело к перебоям с водоснабжением, которое работает с помощью электрических насосов.

Ветер сносил дома и бетонные опоры, срывал крыши зданий и вырывал с корнем большие деревья. Некоторым людям пришлось подниматься на возвышенности, многие забирались на крыши, так как из-за тайфуна прибывала вода.

В понедельник, 20 декабря, в наиболее пострадавшие районы направят корабль ВМС Филиппин с гуманитарной помощью для жителей островов.

Напомним, супертайфун Раи обрушился на Филиппины 16 декабря, скорость ветра достигала 54 м в секунду. Были отменены практически все авиарейсы, остановлено морское сообщение.

Официальные представители страны заявили, что на предполагаемом пути следования тайфуна находится около 10 тыс. населенных пунктов.

Источник: AFP