Тайфун розбушувався на Філіппінах, загинуло 75 людей. Фото: ТСН

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На Філіппінах через тайфун Раї загинули 75 людей і 300 тис. осіб залишили свої будинки. Десять людей вважаються зниклими безвісти.

Швидкість вітру досягає 195 км на годину. У постраждалі райони влада направляє військових, поліцейських, пожежників та співробітників берегової охорони. Про це повідомляє AFP.

На острів відплив корабель військово-морських сил Філіппін із гуманітарною допомогою. Тайфун пошкодив лінії електропередач, що призвело до перебоїв з водопостачанням, яке працює за допомогою електричних насосів.

Вітер зносив будинки та бетонні опори, зривав дахи будівель та виривав з корінням великі дерева. Деяким людям довелося підніматися на височини, багато хто забирався на дахи, бо через тайфун прибувала вода.

Кількість загиблих може зрости, оскільки до деяких районів досі немає доступу, місцями, як і раніше, відсутній зв’язок.

У понеділок, 20 грудня, до найбільш постраждалих районів направлять корабель ВМС Філіппін із гуманітарною допомогою для жителів островів.

Нагадаємо, супертайфун Раї обрушився на Філіппіни 16 грудня, швидкість вітру досягала 54 м/с. Було скасовано практично всі авіарейси, зупинили морське сполучення.

Офіційні представники країни заявили, що на передбачуваному шляху проходження тайфуну знаходиться близько 10 тис. населених пунктів.

Джерело: AFP