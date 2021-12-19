Як Україна готується до нападу Росії – в РНБО розкрили деталі. Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/ua/n164627-yak-ukrayina-gotuietsya-do-napadu-rosiyi-v-rnbo-rozkryly-detali-video.html

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Вторгнення Росії в Україну може відбутися вже цієї зими, однак Збройні сили підготувалися до такого сценарію.

Влада розробила план оборони у разі нападу російських військ. Про це секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів в ефірі телеканалу «Апостроф TV».

За його словами, українське керівництво прописало детальний план дій кожного відомства та структури. Вперше в історії країни будуть залучені всі відомства у разі вторгнення Російської Федерації.

Він наголосив, що раніше планували залучити вузьку кількість фахівців, але зараз стратегію оборони розширили.

Данілов додав, що не може бути такого, що одні органи будуть залучені, «а інші дивитимуться з боку, чим усе це закінчиться».

Як відомо, країна-агресор витрачає військових біля кордону з Україною близько 10 млн дол. на добу. На одного військового припадає 100 тис. дол., що в шість разів більше, ніж на одного військового України.

Це дає РФ змогу використати маневри вздовж кордону з метою психологічного впливу на українців. У такій позиції впливу наша держава перебуває з 2014 року.

Нагадаємо, що Росія не припинила стягувати військових до кордонів України після розмови її президента з главою США Джо Байденом. Біля українських кордонів перебуває понад 100 тис. бійців країни-агресора.

У Києві не виключають, що агресор може атакувати одночасно на кількох фронтах із застосуванням артилерії, танків та авіації.