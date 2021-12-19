Хуртовини накриють Україну – де буде найгірша погода. Фото: ФБ

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Ракурс

Погода в Україні погіршилася в неділю, 19 грудня. По всій країні пройдуть хуртовини, на дорогах більшості областей утвориться ожеледиця.

За даними Gismeteo, пориви вітру досягатимуть 15−20 м/с, в Карпатах — 25−30 м/с. Через хуртовини в північних та східних областях оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

У Києві та Київській області цього дня пориви вітру досягатимуть 15−20 м/с, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий), вночі місцями хуртовини.

Крім того, 19 грудня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами в горах Івано-Франківської, Львівської та на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

На сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook повідомили, що станом на 9.00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, температура повітря 10° морозу, вітер східний, 10−11 м/с.

Рятувальники закликають туристів ретельно планувати похід в гори, об'єктивно оцінювати свої сили та фізичний стан, а також стежити за зміною погодних умов в Карпатах. Крім того, рекомендується реєструвати свій похід в гірських пошуково-рятувальних підрозділах.

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні найближчими днями очікується хмарна та з періодичними опадами. Синоптики прогнозують дощі, мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

Джерело: Gismeteo