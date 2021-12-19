Метели накроют Украину – где будет хуже всего. Фото: ФБ

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Ракурс

Погода в Украине ухудшилась в воскресенье, 19 декабря. По всей стране пройдут метели, на дорогах большинства областей образуется гололедица.

По данным Gismeteo, порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, в Карпатах — 25−30 м/с. Из-за метели в северных и восточных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве и Киевской области в этот день порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый), ночью местами метели.

Кроме того, 19 декабря в связи со снегопадами и метелью в горах Ивано-Франковской, Львовской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

На странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook сообщили, что на 9.00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, температура воздуха 10° мороза, ветер восточный, 10−11 м/с.

Спасатели призывают туристов тщательно планировать поход в горы, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в Карпатах. Кроме того, рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях.

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине в ближайшие дни ожидается облачная с периодическими осадками. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег и гололедицу на дорогах.

Источник: Gismeteo