Святой Николай. Фото: mama.ua

https://racurs.ua/n164625-svyatoy-nikolay-vhodit-v-top-ukrainskih-oligarhov-podschitano-ego-sostoyanie.html

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День святого Николая 19 декабря отмечают украинцы. Если бы он получил украинское гражданство, то попал бы в ТОП-20 украинских богачей.

Издание Forbes оценило состояние святого Николая в 815 млн дол. Журналисты учытывали Украину и Польшу, поскольку только там святой Николай является основным героем зимних праздников.

Средняя цена на подарок 7 млн. украинских детей в этом году составляет 20 дол. В то же время для 6 млн польских детей Николаю придется потратить по 37 долл. на подарок (в общей сложности 354 млн долл.).

Также журналисты подсчитали стоимость мощностей по производству игрушек и сладостей святого Николая и проанализировали показатели реальных компаний, занимающихся этим.

Капитализацию кондитерского завода святого Николая оценили в 167 млн ​​долл., а игрушечного — 289 млн дол.

Еще в 5 млн. дол. оценили резиденции святого Николая во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской области и в Полтаве.

Для сравнения, активы бизнесмена Александра Ярославского составляют 820 млн — он находится на десятом месте среди самых богатых людей в Украине.

Источник:Forbes