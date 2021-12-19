Святий Миколай. Фото: mama.ua

https://racurs.ua/ua/n164625-svyatyy-mykolay-vhodyt-u-top-ukrayinskyh-oligarhiv-pidrahovano-yogo-statky.html

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День святого Миколая 19 грудня відзначають українці. Якби він отримав українське громадянство, то потрапив би до ТОП-20 українських багатіїв.

Видання Forbes оцінило статки святого Миколая у 815 млн дол. Журналісти взяли до уваги Україну та Польщу, оскільки лише там святий Миколай є основним героєм зимових свят.

Середня ціна на подарунок 7 млн українських дітей цьогоріч становить 20 дол. Водночас для 6 млн польських дітей Миколаю доведеться витратити по 37 дол. на подарунок (загалом 354 млн дол.).

Також журналісти підрахували вартість потужностей з виробництва іграшок та солодощів святого Миколая та проаналізували показники реальних компаній, які цим займаються.

Капіталізацію кондитерського заводу святого Миколая оцінили в 167 млн дол., а іграшкового — 289 млн дол.

Ще в 5 млн дол. оцінили резиденції святого Миколая на Львівщині, Івано-Франківщині, Одещині та в Полтаві.

Для порівняння, активи бізнесмена Олександра Ярославського становлять 820 млн — він перебуває на десятому місці серед найбагатших людей в Україні.

Джерело: Forbes