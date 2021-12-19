«Слуги» звинуватили Разумкова у зв’язках з Ахметовим. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164624-slugy-zvynuvatyly-razumkova-u-zv-yazkah-z-ahmetovym.html

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Дмитро Разумков, екс-спікер Верховної Ради, створив власне об'єднання «Розумна політика». В «Слузі народу» запевняють, що олігарх Рінат Ахметов фінансує нову політичну силу.

На думку «слуг», зазвичай такі партії фінансують саме олігархи. Про це заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила в авторській програмі Сергія Лещенка «Що це було?».

З мого досвіду, такі партії фінансують дуже багаті люди, які зацікавлені мати якісь преференції в політиці, — сказала Кравчук.

За її словами, про підтримку Ахметова свідчить регулярна поява Разумкова на телеканалах олігарха.

Багато осіб з «Розумної політики» і сам Разумков з’являються на каналах Ахметова. Це дуже помітно, практично кожен день і у різних форматах. Чи це випадковість? Думаю, ні, — додала Кравчук.



Як відомо, 8 листопада екс-спікер Верховної Ради створив власне міжфракційне об'єднання народних депутатів «Розумна політика». До нього увійшов 21 депутат зі «Слуги народу».

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков заявив, що з проросійським олігархом Рінатом Ахметовим" він не знайомий. За словами політика, його регулярна поява на телеканалах Ахметова не свідчить про підтримку з боку олігарха.