«Слуги» обвинили Разумкова в связях с Ахметовым. Фото: УП

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Дмитрий Разумков, экс-спикер Верховной Рады, создал собственное объединение «Разумная политика». В «Слуге народа» уверяют, что олигарх Ринат Ахметов финансирует новую политическую силу.

По мнению «слуг», обычно такие партии финансируют именно олигархи. Об этом заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила в авторской программе Сергея Лещенко «Что это было?».

По моему опыту, такие партии финансируют очень богатые люди, которые заинтересованы иметь какие-то преференции в политике, — сказала Кравчук.

По ее словам, о поддержке Ахметова говорит регулярное появление Разумкова на телеканалах олигарха.

Многие депутаты из «Разумной политики» и сам Разумков появляются на каналах Ахметова. Это очень заметно, практически каждый день и в разных форматах. Или это случайность? Думаю, нет, — добавила Кравчук.



Как известно, 8 ноября экс-спикер Верховной Рады создал собственное межфракционное объединение народных депутатов «Разумная политика». В него вошел 21 депутат из «Слуги народа».

Напомним, ранее Дмитрий Разумков заявил, что с «пророссийским олигархом Ринатом Ахметовым» он не знаком. По словам политика, его регулярное появление на телеканалах Ахметова не свидетельствует о поддержке со стороны олигарха.