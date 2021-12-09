Разумков рассказал об отношениях с Андреем Богданом и Ахметовым

https://racurs.ua/n164215-razumkov-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-andreem-bogdanom-i-ahmetovym.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, бывший спикер Верховной Рады, заявил, что с пророссийским олигархом Ринатом Ахметовым «на сегодняшний день» он не знаком.

Как и несколько месяцев назад, по состоянию на сегодняшний день — не познакомился я с Ринатом Леонидовичем. Как только познакомлюсь, сразу скажу, — сказал политик в интервью для «Радио Свободы».

Журналистка поинтересовалась у Разумкова, не свидетельствует ли его регулярное появление на телеканалах Ахметова о поддержке олигарха.

До выборов очень далеко. Я надеюсь, что и Ринат Ахметов, и новые владельцы каналов «Прямой» и «Пятый», и вы, и все остальные будут поддерживать свободу слова… Сегодня угроза потери такой уникальности (наличия демократии — ред.) очень велика, и надо что — объединяться. Если каждый будет занимать «позицию «моя хата скраю», то это приведет к тому, что закроют всех, — заявил Разумков.

Он посоветовал СМИ и политикам объединяться вокруг защиты свободы слова. Также экс-глава украинского парламента рассказал о встрече с бывшим главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом. По его словам, встреча прошла в день рождения Богдана 3 декабря.

Когда вы поздравляете человека с днем рождения, вы о чем говорите? Желаете успехов, сил, побед, достижений. Все, — сказал Разумков.

Политик добавил, что будущие политические планы он не обсуждал с Богданом. На вопрос, возможен ли политический союз Богдана и Разумкова, экс-спикер сказал, что сейчас «не планирует объединяться ни с кем».

Напомним, Разумков и Богдан активно участвовали в президентской предвыборной кампании Владимира Зеленского. После победы Зеленского на выборах Богдан стал главой Офиса президента, а Разумков сначала возглавил партию «Слуга народа», а после парламентских выборов получил должность председателя Верховной Рады. 11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности главы ОПУ, а 7 октября Рада отправила в отставку Разумкова с должности главы парламента.