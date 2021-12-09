Макрон анонсировал встречу с Зеленским — названа дата

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Ракурс

Эмманюэль Макрон, президент Франции, намерен встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским в среду, 15 декабря. Также он проведет переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом Макрон заявил на брифинге 9 декабря в Париже.

Наше желание это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат (нормандский — ред.) и политический процесс в целом, — сказал французский лидер.

По его словам, нынешняя ситуация остается очень тяжелой и нестабильной.

Цель европейцев и США, наших партнеров, — поддержать Украину, обеспечить ее защиту, но также обеспечить мирную ситуацию в регионе, — добавил Макрон.



Напомним, сегодня сообщалось, что Берлин и Париж намерены как можно скорее провести встречу на уровне министров в «нормандском формате». Такое заявление подтвердили главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии. Там добавили, что «нормандский формат» не подлежит сомнению.

Ранее советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка готова поддержать усилия в целях продвижения минских договоренностей в поддержку «нормандского формата».