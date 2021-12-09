Макрон анонсував зустріч із Зеленським — названо дату

https://racurs.ua/ua/n164214-makron-anonsuvav-zustrich-iz-zelenskym-nazvano-datu.html

Ракурс

Емманюель Макрон, президент Франції, планує зустрітися з главою України Володимиром Зеленський у середу, 15 грудня. Також він проведе переговори з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним.

Про це Макрон заявив під час брифінгу 9 грудня у Парижі.

Наше бажання — це взаємодіяти в контакті із Зеленським, якого я побачу в середу, і в контакті з Путіним, з яким я поговорю наступного тижня, щоб пожвавити цей формат (нормандський — ред.) та політичний процес загалом, — сказав французький лідер.

З його слів, нинішня ситуація залишається дуже важкою й нестабільною.

Мета європейців і США, наших партнерів, — підтримати Україну, забезпечити її захист, але також забезпечити мирну ситуацію в регіоні, — додав Макрон.



Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Берлін та Париж мають намір якомога швидше провести зустріч на рівні міністрів у «нормандському форматі». Таку заяву підтвердили очільники зовнішньополітичних відомств Франції і Німеччини. Там додали, що «нормандський формат» не підлягає сумніву.

Раніше радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Америка готова підтримати зусилля з метою просування мінських домовленостей на підтримку «нормандського формату».