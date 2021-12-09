Разумков розповів про стосунки з Андрієм Богданом і Ахметовим

https://racurs.ua/ua/n164215-razumkov-rozpoviv-pro-stosunky-z-andriiem-bogdanom-i-ahmetovym.html

Ракурс

Дмитро Разумков, колишній спікер Верховної Ради, заявив, що з проросійським олігархом Рінатом Ахметовим «станом на сьогодні» він не знайомий.

Не познайомився я з Рінатом Леонідовичем, станом на сьогодні, як і декілька місяців тому. Як тільки познайомлюся, одразу скажу, — сказав політик в інтервʼю для «Радіо Свободи».

Журналістка поцікавилася у Разумкова, чи не свідчить його регулярна поява на телеканалах Ахметова про підтримку з боку олігарха.

До виборів дуже далеко. Я сподіваюся, що і Рінат Ахметов, і нові власники каналів «Прямий» і «Пʼятий», і ви, і всі інші підтримуватимуть свободу слова… Сьогодні загроза втрати такої унікальності (наявність демократії — ред.) дуже велика, і треба що — об'єднуватися. Якщо кожен буде займати «позицію «моя хата з краю», то це призведе до того, що закриють усіх, — заявив Разумков.

Він порадив ЗМІ і політикам обʼєднуватися навколо захисту свободи слова. Також екс-голова українського парламенту розповів про зустріч з колишнім очільником Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Богданом. З його слів, зустріч відбулася у день народження Богдана 3 грудня.

Коли ви вітаєте людину з днем народження, ви про що говорите? Бажаєте успіхів, наснаги, перемог, досягнень. Все, — сказав Разумков.

Політик додав, що майбутні політичні плани він не обговорював з Богданом. На запитання, чи можливий політичний союз Богдана і Разумкова, екс-спікер сказав, що наразі він «не планує обʼєднуватися ні з ким».

Нагадаємо, Разумков і Богдан брали активну участь у президентській передвиборчій кампанії Володимира Зеленського. Після перемоги Зеленського на виборах президента Богдан став голово Офісу президента, а Разумков спочатку очолив партію «Слуга народу», а після парламентських виборів отримав посаду голови Верховної Ради. 11 лютого Зеленський звільнив Богдана з посади голови ОПУ, а 7 жовтня Рада усунула Разумкова з посади голови парламенту. Основною причиною відставки, політичні оглядачі називають конфлікт Разумкова і Зеленського.