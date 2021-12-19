Как Украина готовится к нападению России – в СНБО раскрыли детали. Фото: Global Look Press

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Вторжение России в Украину может состояться уже этой зимой, однако Вооруженные силы подготовились к такому сценарию.

Власти разработали план обороны в случае нападения российских войск. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в эфире телеканала «Апостроф TV».

По его словам, украинское руководство прописало подробный план действий каждого ведомства и структуры. Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства в случае вторжения Российской Федерации.

Он подчеркнул, что раньше планировали привлечь узкое количество специалистов, но сейчас стратегию обороны расширили.

Данилов добавил, что не может быть такого, что одни органы будут привлечены, а «другие будут смотреть со стороны, чем все это закончится».

Как известно, страна-агрессор тратит на содержание военных возле границы с Украиной около 10 млн. дол. в сутки. На одного военного приходится 100 тыс. долл., что в шесть раз больше, чем на одного военного Украины.

Это позволяет РФ использовать маневры вдоль границы с целью психологического воздействия на украинцев. В такой позиции наше государство находится с 2014 года.

Напомним, что Россия не прекратила стягивать военных к границам Украины после разговора ее президента с главой США Джо Байденом. Возле украинских границ находится больше 100 тыс. бойцов страны-агрессора.

В Киеве не исключают, что агрессор может атаковать одновременно на нескольких фронтах с применением артиллерии, танков и авиации.