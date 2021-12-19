Загадкові пустоти в космосі виявили вчені. Фото: findmykids.org

https://racurs.ua/ua/n164629-zagadkovi-pustoty-v-kosmosi-vyyavyly-vcheni-foto-video.html

Ракурс

Космос продовжує цікавити вчених. Астрономи Болонського університету знайшли гігантські пустоти в скупченні галактик RBS 797.

Їх виявили за допомогою рентгенівської обсерваторії HASA Chandra. Про це повідомляється в дослідженні, опублікованому на сайті arXiv.

Ці загадкові структури могли утворитися завдяки активності відразу двох надмасивних чорних дірок, що знаходяться на близькій відстані одна від одної.

Дослідники провели спостереження за накопиченням галактик RBS 797, розташованих приблизно в 3,9 млрд світлових років від Землі. Результати радіоспостережень виявили два точкові радіоджерела.

Вони знаходяться на відстані 250 світлових років. Якщо підтвердиться, що вони дійсно є чорними дірами, то вони стануть найближчою парою з виявлених досі.

Такі типи порожнин раніше спостерігалися і в інших скупченнях галактик, тож астрономи вважають, що вони виникнули в результаті викидів у вигляді релятивістських струменів по обидва боки від чорних дір.

Нагадаємо, що нову чорну діру відшукали астрономи за межами нашої галактики. Її знайшли в Магеллановій хмарі за 160 тис. світлових років від Землі.

Джерело: arXiv