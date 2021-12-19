Російську акторку, яка відвідувала Крим, вигнали з України. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n164630-rosiysku-aktorku-yaka-vidviduvala-krym-vygnaly-z-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим, прикордонники не впустили до України.

Громадянка РФ прибула в Бориспіль авіарейсом з Варшави. Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники встановили, що росіянка порушувала порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Акторка також отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Вона повернулася зворотним рейсом.

У ДПСУ не називають прізвища актриси. За даними українських ЗМІ, йдеться про Любов Рєзіну.

«Ракурс» повідомляв, що російську співачку Марію Гусарову (Mary Gu) завернули на українському кордоні через незаконне відвідування анексованого Росією українського півострова Крим.