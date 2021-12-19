Поширення «Омікрону» в Британії може обернутися катастрофою. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n164631-poshyrennya-omikronu-v-brytaniyi-moje-obernutysya-katastrofou.html

Ракурс

Коронавірус у Великій Британії може обернутися масштабною хвилею епідемії через новий штам «Омікрон».

Британські аналітики закликають ввести жорсткіші карантинні обмеження. Про це повідомляє видання The Guardian.

Вчені представили моделювання, яке показало, що вже через місяць Велика Британія з населенням 67,2 млн щоденно може реєструвати від 600 тис. до 2 млн хворих на COVID-19.

При такому сценарії в лікарні може щоденно потрапляти 3−10 тис. хворих. За прогнозом експертів, від ускладнень коронавірусу можуть помирати до 6 тис. британців щоденно.

Аналітики наголосили, що обмеження потрібні вже зараз, а відкладання цього кроку на початок 2022 року суттєво знизить ефект від них і не допоможе зменшити навантаження на систему охорони здоров’я.

Попередньо в Лондоні оголосили надзвичайний стан через сплеск захворюваності, яку спричинив штам «Омікрон».

26 листопада вчені-вірусологи заявили про поширення у Південній Африці нового штаму COVID-19 — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я провела екстрене обговорення і позначила штам B.1.1.529 як варіант, що викликає побоювання.

Це максимальний ступінь небезпеки: такі варіанти несуть зміни, які можуть сприяти більшій заразності або тяжчому перебігу хвороби.

«Омікрон» має величезну кількість мутацій в білках, набагато більше, ніж усі попередні штами, зокрема «Дельта». В одному гені S-білка виявлено 32 мутації. Деякі з них вже відомі вірусологам за раніше дослідженими штамами, проте нові комбінації викликають побоювання.

Дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, взяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди. Новий штам міг вперше виникнути в людини, інфікованої обома патогенами. Вчені припустили, що «Омікрон» може легко передаватися, викликаючи лише легке або безсимптомне захворювання.

Нагадаємо, нещодавно в Британії зареєстрували першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу «Омікрон». Це перший у світі підтверджений летальний випадок від нового варіанту.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід повідомив, що «Омікроном» захворіли близько 40% всіх нових інфікованих в Лондоні, а перші випадки нового штаму виявили у Великій Британії 27 листопада. Чиновник наголосив, що кількість випадків зараження новим штамом подвоюється кожні два-три дні.

Джерело: The Guardian