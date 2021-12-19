Осадки в Европе. Фото: istock

https://racurs.ua/n164633-snegopady-i-morozy-udaryat-v-ukraine-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 20 декабря будет преобладать пасмурная и прохладная, синоптики прогнозируют снегопады. На юге и востоке Украины температура будет достигать +2° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 20 декабря будет пасмурной, пойдет незначительный снег. Ночью температура воздуха упадет до −2°, а днем воздух поднимется до 0°.

Погода в Харькове ожидается по-настоящему зимняя, ночью возможны морозы и мокрый снег. Градусы опустятся до −2° ночью и подскочат до +1° тепла днем.

Погода в Одессе завтра — пасмурная, без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 2−4° тепла, а днем обещают 2−4° выше нуля.

Погодные условия в Львове в понедельник будут снежными. Столбики термометров ночью покажут от −1 до −3° мороза, а днем будет 0°.

Геомагнитная обстановка в Украине 20 декабря прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo