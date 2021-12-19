«Омикрон» уже доминирует в европейской стране

Омикрон. Фото: istock

https://racurs.ua/n164636-omikron-uje-dominiruet-v-evropeyskoy-strane.html

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Штамм «Омикрон» стал доминирующим в Великобритании. Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид заявил, что около 60% новых случаев коронавируса связаны со штаммом «Омикрон».

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, из-за распространения штамма «Омикрон» ситуация с коронавирусом очень быстро меняется. Не исключено, что Великобритания может снова усилить карантинные ограничения в канун Рождества.

По состоянию на пятницу в Британии было зафиксировано 25 тыс. случаев штамма «Омикрон», что на 10 тыс. случаев больше, чем было в прошлые сутки. А общее количество новых случаев коронавируса ежедневно устанавливает новые рекорды.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Великобритании может обернуться масштабной волной эпидемии из-за нового штамма «Омикрон». Британские аналитики призывают ввести более жесткие карантинные ограничения.

Источник: Reuters