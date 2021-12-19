ДТП. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n164637-deputat-nasmert-sbil-velosipedista-i-pytalsya-sbejat-na-chernigovschine-foto.html

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ДТП на Черниговщине унесло жизнь велосипедиста. В Бахмаче депутат Черниговского горсовета Виктор Мищук сбил велосипедиста и пытался сбежать.

Трагедия случилась 18 декабря, около 20.00. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черниговской области.

Сообщается, что депутат пытался сбежать с места происшествия, но не справился с управлением и съехал в кювет. Велосипедист умер от травм по дороге в больницу.

54-летний водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По этому факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

По информации «Суспільного», задержанный — депутат горсовета от фракции «Родной дом» Виктор Мищук.

Напомним, ранее мы сообщали, что автомобиль Infinity, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, на момент совершения смертельного ДТП на проспекте Гагарина в Харькове 26 октября 2021 года двигался скоростью в 180 км/час.