На що українці витрачають «тисячу Зеленського», розповіли в Мінцифрі

Тисяча Зеленського. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164639-na-scho-ukrayinci-vytrachaut-tysyachu-zelenskogo-rozpovily-v-mincyfri.html

Ракурс

«Тисяча Зеленського» офіційно запустилася в Україні. Стало відомо, на що українці найчастіше витрачають кошти за програмою «єПідтримка», яка передбачає виплату по тисячі гривень вакцинованим.

Повідомляється, що більшість громадян витратили ці кошти переважно на книги й кінотеатри. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-канал.

За його словами, послугою програми «єПідтримка» скористалися вже понад 3 млн українців і більшість із них уже отримали гроші. Федоров зазначив, що першими почали виплачувати гроші «Монобанк», «Альфа-банк» і «А-банк», клієнти інших банків, які приєдналися до проекту, отримають гроші протягом 10 днів.

За кількістю витрачених грошей лідерами є:

книги;

кінотеатри (показник практично такий же як і в книг);

залізничний транспорт.

Також міністр цифрової трансформації нагадав, що «попередньо проект розрахований на один рік, так що всі точно встигнуть».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «тисяча Зеленського», яку почали виплачувати українцям, призвела до збоїв у книжкових інтернет-магазинах.