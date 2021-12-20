Продаж "тисячі". Скріншот: OLX

https://racurs.ua/ua/n164672-ukrayinci-monetyzuut-tysyachu-zelenskogo-u-mereji-pyshut-pro-kupivlu-pyva.html

Ракурс

«Тисяча Зеленського» витрачається українцями не тільки на книжки й подорожі. Завзяті «підприємці» вже почали продавати виплату за вакцинацію за готівку.

При цьому саму «тисячу» оцінюють дешевше — у кілька сотень. Відповідні пропозиції вже з’являються в соцмережах.

Наприклад, на платформі OLX Ілля із Чернівців продає свою виплату за 600 грн. А Олександр із Києва продає виплату за 450 грн. Як саме буде проведений продаж, він не уточнює. У Харкові пропонують обміняти виплату на 200 грн.

Користувач TikTok instadvokat розповів про схему купівлі пива на «тисячу Зеленського за вакцинацію».

Людина зайшла до кінотеатру й зі своєї картки «єПідтримка» за 60 грн купила собі 2 баночки відмінного українського пива. І для цього необов’язково дивитися фільм — ви можете просто зайти на бар, купити пива і вийти, — розкрив суть схеми він.

У коментарях перевірили «схему». Користувачі пишуть, що через інший код МСС (код виду торгової точки) неможливо купити не лише алкоголь, а й попкорн.

Натомість міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що кіберполіція відстежуватиме підозрілі ситуації, пов’язані з виплатою «тисячі Зеленського». Він нагадав, що перевести виплату в готівку неможливо. А отримати її можна виключно в застосунку «Дія».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Тисяча Зеленського» офіційно запустилася в Україні. Стало відомо, на що українці найчастіше витрачають кошти за програмою «єПідтримка», яка передбачає виплату по тисячі гривень вакцинованим.