Вертеп в Кропивницком, фото: Dozor

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В Кропивницком из расположенного возле городского совета вертепа украли корову и ягненка.

Мэр города Андрей Райкович сообщил об этом сегодня, 20 декабря, во время аппаратного совещания, информирует издание «Точка доступа».

В первый день ярмарки украли ягненка и корову. Оно же нa шaшлык не подходит! Прошу усилить контроль, — отметил Райкович.

Он также обратился к руководству полиции с просьбой выставить дополнительные дежурные группы.

Плохо, что отменили наказание — 15 суток. Было бы кому город прибрать, — добавил мэр.

Ярмарка ко Дню Святого Николая началась в Кропивницком 17 декабря.

Напомним, нынешние празднования Дня святого Николая в Украине не проходят без эксцессов. Так, в Мариуполе 19 декабря из-за сильного ветра упала установленная в центре города новогодняя елка. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку находившиеся возле елки люди успели разбежаться.

Еще одна елка 19 декабря упала в расположенном неподалеку Ровно поселке Квасилов, сообщается на странице КП «Ровенский городской трест зеленого хозяйства» в социальной сети Фейсбук.

Вероятно, причиной этого инцидента стал сильный ветер. Вскоре праздничное дерево снова установили.

Источник: «Точка доступа», «Ровенский городской трест зеленого хозяйства»