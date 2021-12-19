Елка. Фото: Мариуполь сити

https://racurs.ua/n164643-prazdnichnaya-elka-upala-na-ludey-v-mariupole-video.html

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В Мариуполе в воскресенье, 19 декабря, из-за сильного ветра упала новогодняя елка, которая была установлена в центре города.

Дерево сломалось из-за сильных шквалов. Об этом сообщает местное издание MRPL. CITY.

Новогодняя елка была установлена на Театральной площади города. Вероятной причиной инцидента стал сильный ветер. Елка не выдержала, наклонилась и упала на землю под собственным весом.

Люди, находившиеся возле елки, успели разбежаться, поэтому никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые не подпускают людей к сломанному дереву. Также на Театральную площадь прибыли рабочие, которые попытаются поставить елку на место.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на Софиевской площади сегодня, 19 декабря, накануне Дня святого Николая, зажгли главную елку страны.

Источник: MRPL. CITY