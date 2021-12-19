Новые причины тяжелого течения ковида назвали ученые

Ковид. Фото: istock

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Коронавирус в мире продолжают изучать ученые. Эксперты из Медицинской школы Йельского университета (США) проводили опыты на гуманизированных мышах, которые имеют похожую на человеческую иммунную систему.

Эти животные могут воспроизводить врожденные и адаптивные иммунные ответы человека на тяжелую форму коронавируса в течение 28 дней после заражения. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Опыты показали, что у мышей, которые заболели в тяжелой форме, проявились такие последствия, как повреждение легких, потеря веса и усиленный стойкий воспалительный иммунный ответ.

По мнению исследователей, причина кроется в собственной воспалительной реакции на коронавирус — макрофаги (клетки соединительной ткани), имеющие решающее значение для сдерживания инфекции на ранних стадиях, повлияли на иммунопатологию.

Также модельных животных использовали для изучения моноклональных антител, полученных от переболевших пациентов, и дексаметазона. В случае антител лечение было эффективным лишь тогда, когда их вводили до заражения или сразу после, а в случае стероида — если заболевшие получали их на более поздних стадиях развития инфекции.

На ранних стадиях дексаметазон оказался фатальным для подопытных, так как подавлял начальный иммунный ответ, ответственный в борьбе с вирусом. Но он помогал вылечиться впоследствии, заглушая воспалительную реакцию, которая приводила к повреждению органов.

Напомним, ранее мы сообщали, что японские исследователи нашли связь между генетикой и смертностью от коронавируса. Объектом изучения стала молекула HLA-A24, которая есть примерно у 60% японцев и 10−20% европейцев.

Источник: Nature Biotechnology