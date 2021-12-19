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Коронавірус у світі продовжують вивчати вчені. Експерти з медичної школи Єльського університету (США) проводили досліди на гуманізованих мишах, які мають схожу на людську імунну систему.

Ці тварини можуть відтворювати вроджені та адаптивні імунні відповіді людини на важку форму коронавірусу протягом 28 днів після зараження. Результати роботи опубліковані в журналі Nature Biotechnology.

Досліди показали, що в мишей, які захворіли в тяжкій формі, виявили такі наслідки, як пошкодження легень, втрату ваги та посилену стійку запальну імунну відповідь.

На думку дослідників, причина криється у власній запальній реакції на коронавірус — макрофаги (клітини сполучної тканини), що мають вирішальне значення для стримування інфекції на ранніх стадіях, вплинули на імунопатологію.

Також модельних тварин використовували для вивчення моноклональних антитіл, отриманих від перехворілих пацієнтів, і дексаметазону. У випадку антитіл лікування було ефективним лише тоді, коли їх вводили до зараження або відразу після, а у випадку стероїду — якщо хворі отримували їх на пізніших стадіях розвитку інфекції.

На ранніх стадіях дексаметазон виявився фатальним для піддослідних, оскільки пригнічував початкову імунну відповідь, відповідальну в боротьбі з вірусом. Але він допомагав вилікуватися згодом, заглушаючи запальну реакцію, яка призводила до пошкодження органів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що японські дослідники знайшли зв’язок між генетикою і смертністю від коронавірусу. Об'єктом вивчення стала молекула HLA-A24, яка є приблизно у 60% японців і 10−20% європейців.

Джерело: Nature Biotechnology